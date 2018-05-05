Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.20 ↓

EUR 75.63 ↑

5 мая Суббота

Уфа   °

В Миякинском районе школу отремонтировали за 14 млн рублей

ОБЩЕСТВО

В Миякинском районе школу отремонтировали за 14 млн рублей

Фото: Олег Яровиков

В Миякинском районе школу отремонтировали за 14 млн рублей

Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Миякинский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил среднюю школу № 2 в селе Киргиз-Мияки, построенную в 1970-е годы.

В 2015-2017 годах здесь за счёт средств республиканского бюджета был проведён капитальный ремонт: заменена кровля, выполнены утепление и обшивка сайдингом фасада здания, произведена замена окон, дверей, отопительной системы, отремонтированы помещения внутри школы, установлены пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Общая стоимость ремонтных работ составила порядка 14 млн рублей. Кроме того, значительна укреплена материальная база образовательного учреждения.

В настоящее время в школе учатся 415 детей. Обучение ведётся в одну смену.

Рустэм Хамитов осмотрел кабинеты начальных классов, спортзал, библиотеку, школьный музей, столовую, где обсудил вопросы организации питания учащихся. В кабинете информатики Глава республики поинтересовался скоростью интернета, отметив, что в ближайшее время во все школы Башкортостана придёт высокоскоростной интернет.

По словам директора Владимира Дедуха, в школе есть собственный стоматологический кабинет, гараж с трактором, а также приусадебный участок. Летом на базе учебного заведения работает детский лагерь.

– Молодцы! Нормально всё сделали, – сказал Рустэм Хамитов, оценивая качество выполненного капремонта. – Это пример того, как за сравнительно небольшие деньги получить хорошую школу.

Теги: глава рб, школы, образование
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин изгонял бесов - видео
В самом центре Уфы - на площади перед фонтаном «Семь девушек» состоялось необычное действо.  Как сообщили очевидцы, поздним вечером 4 мая участник мис
В Башкирии жильцы многоквартирного дома пожаловались на нашествие мышей
В Башкортостане жильцы многоквартирного дома по улице Бурангулова в Мелеузе пожаловались в общественную организацию защиты прав потребителей «Граждански
В День Победы в Уфе будет +20
По прогнозам Гидрометцентра России, днем 9 мая в Уфе будет +20 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В ближайшие дни небо
В Башкирии в выходные прогнозируются заморозки до -5 градусов
В Башкортостане в ближайшие дни похолодает. По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть