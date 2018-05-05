В Миякинском районе школу отремонтировали за 14 млн рублей Фото: Олег Яровиков



В Миякинском районе школу отремонтировали за 14 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Миякинский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил среднюю школу № 2 в селе Киргиз-Мияки, построенную в 1970-е годы.

В 2015-2017 годах здесь за счёт средств республиканского бюджета был проведён капитальный ремонт: заменена кровля, выполнены утепление и обшивка сайдингом фасада здания, произведена замена окон, дверей, отопительной системы, отремонтированы помещения внутри школы, установлены пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Общая стоимость ремонтных работ составила порядка 14 млн рублей. Кроме того, значительна укреплена материальная база образовательного учреждения.

В настоящее время в школе учатся 415 детей. Обучение ведётся в одну смену.

Рустэм Хамитов осмотрел кабинеты начальных классов, спортзал, библиотеку, школьный музей, столовую, где обсудил вопросы организации питания учащихся. В кабинете информатики Глава республики поинтересовался скоростью интернета, отметив, что в ближайшее время во все школы Башкортостана придёт высокоскоростной интернет.

По словам директора Владимира Дедуха, в школе есть собственный стоматологический кабинет, гараж с трактором, а также приусадебный участок. Летом на базе учебного заведения работает детский лагерь.

– Молодцы! Нормально всё сделали, – сказал Рустэм Хамитов, оценивая качество выполненного капремонта. – Это пример того, как за сравнительно небольшие деньги получить хорошую школу.