Фото: Из открытых источников На улицах Стерлитамака заметили косулю - видео Фото: Из открытых источников

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Жители Стерлитамака опубликовали необычное видео: по улицам города бегала косуля. Животное, судя по поведению, очень нервничало, металось из стороны в сторону и было явно напугано.

Перепрыгнув несколько невысоких заборов, представитель рода оленей не стал позировать на камеру, а скрылся в неизвестном направлении. Местные жители предполагают, что косуля вышла на городскую прогулку из ближайшего леса.

Напомним, подобный случай с диким животным произошел в Уфе. Лось выбежал на улицу Первомайскую, не заметил витрину и столкнулся с ней. Лесной житель погиб до приезда специалистов министерства природопользования и экологии республики.