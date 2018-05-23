Фото: Управление гражданской защиты Уфы



В Уфе в оживленной части города жители обнаружили окровавленного лося Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе в оживленной части города нашли окровавленного лося. Животное обнаружили прохожие утром в районе ДК «Химик» в Черниковке. Вся морда у животного в крови, сообщили очевидцы в соцсетях.

Возможно, лось чего-то испугался и задел витрину одного из магазинов, предположили горожане. На место выехали экстренные службы.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, сообщение о заблудившемся в городе диком животном поступило сегодня утром.

По прибытию на место спасатели оцепили территорию, чтобы обеспечить безопасность граждан, которые, несмотря на риск, прорывались через ограждения, чтобы сфотографировать лесного гостя.

«Лось был напуган, сильно изможден и ранен, по-видимому, у него имелись и внутренние повреждения. Были вызваны специалисты Министерства природопользования и экологии и ветеринарная служба, однако животное было слишком слабым, и оно скончалось до их прибытия», — уточнили спасатели.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал, ущерб был нанесен стеклянной витрине магазина, а также припаркованному на стоянке автомобилю «Лада Гранта».