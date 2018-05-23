Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26 ↓

EUR 72.23 ↑

23 мая Среда

Уфа   °

В Уфе в оживленной части города жители обнаружили окровавленного лося

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе в оживленной части города жители обнаружили окровавленного лося

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 В Уфе в оживленной части города нашли окровавленного лося. Животное обнаружили прохожие утром в районе ДК «Химик» в Черниковке. Вся морда у животного в крови, сообщили очевидцы в соцсетях.

Возможно, лось чего-то испугался и задел витрину одного из магазинов, предположили горожане. На место выехали экстренные службы.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, сообщение о заблудившемся в городе диком животном поступило сегодня утром.

По прибытию на место спасатели оцепили территорию, чтобы обеспечить безопасность граждан, которые, несмотря на риск, прорывались через ограждения, чтобы сфотографировать лесного гостя.

«Лось был напуган, сильно изможден и ранен, по-видимому, у него имелись и внутренние повреждения. Были вызваны специалисты Министерства природопользования и экологии и ветеринарная служба, однако животное было слишком слабым, и оно скончалось до их прибытия», — уточнили спасатели.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал, ущерб был нанесен стеклянной витрине магазина, а также припаркованному на стоянке автомобилю «Лада Гранта».

Теги: животные
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая. Сообщение о пропаже несовершеннолетней уроженки села Ургаза Баймакского района поступило в прав
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что сегодня, 22 мая, вечером местами по востоку республики ожидается усиление западного, северо
Каким будет июнь в Уфе: предварительный прогноз погоды
Первый месяц лета в Башкирии начнется с дождей. По предварительным данным, опубликованным на портале «Гисметео», в столице Башкирии осадки будут наблюдат
Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Инженер из Уфы переделал «ГАЗ 24» в лоурайдер Dolares pl Sueno, которому в прошлом веке отдавали пр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть