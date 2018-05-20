Рустэм Хамитов: «Важно поддерживать семейное творчество» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Важно поддерживать семейное творчество» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В своём выступлении на пленарном заседании II Республиканского родительского форума Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил важность поддержки семейного творчества.

Руководитель региона подчеркнул, что в республике действует широкая сеть домов культуры с хорошей базой, профессиональными кадрами. Нужно создавать в них семейные многофункциональные площадки для совместной кружковой работы, занятий художественной самодеятельностью, дополнительного образования. Необходимо активнее проводить в городах и сёлах фестивали семьи, праздники родословных, спортивные соревнования семей и другие мероприятия, укрепляющие семейные ценности.

– Важно поддерживать семейное творчество. Я часто езжу по республике, бываю в домах культуры. Вижу, что детишки занимаются, а мамы сидят в сторонке, ждут, – рассказал Рустэм Хамитов. – Я говорю: «Вам тоже надо заниматься художественной самодеятельностью». В это же время можно и петь, и танцевать, и стихи учить. Найти какую-то работу для себя, не только сидеть и ждать. Всё равно уходит час-полтора времени. Может быть, такого рода вовлечение нужно стимулировать более активно.