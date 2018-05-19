Рустэм Хамитов: «Победить сложности мы сможем только любовью к нашим детям и семьям» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Победить сложности мы сможем только любовью к нашим детям и семьям» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании II Республиканского родительского форума.

Он проводится по инициативе руководителя региона в рамках Года семьи в Башкортостане и завершает Неделю семьи, приуроченную к Международному дню семьи. Его задача – активизировать участие родителей в обсуждении и принятии решений по совершенствованию образовательной политики.

– После первого форума в республике сделаны серьёзные шаги в части повышения комплексной безопасности детей, в том числе в информационной сфере, охраны их здоровья, пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, – сказал Рустэм Хамитов. – Конечно же, очень важно, чтобы эти меры получили дальнейшее развитие.

Глава республики подчеркнул, что в этой работе необходимо опираться на задачи, обозначенные в новом майском Указе Президента России, которые призваны поддержать семью, материнство и детство. Это финансовая поддержка при рождении детей, обеспечение семей доступным жильём, совершенствование работы учреждений образования, в том числе дошкольного, здравоохранения, социальной защиты, формирование здорового образа жизни.

По словам руководителя региона, в Башкортостане уже началась реализация новых мер поддержки семей с детьми, озвученных Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Речь идёт о ежемесячной выплате за рождение первого и второго ребенка до достижения полутора лет, специальной ипотеке, продлении программы материнского капитала и расширении возможностей его использования, ликвидации очерёдностей в детских садах, совершенствовании медицинского обслуживания детей.

Для координации этой работы, организации тесного взаимодействия между органами государственной власти и общественными организациями в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики создано Управление семейной политики.

– Все эти меры важны для того, чтобы будущие родители осознали, что государство заботится о семьях, создаёт хорошие стимулы для рождаемости, многодетности, активно решает вопросы социальной поддержки молодых семей, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Безусловно, политика поддержки семьи, материнства и детства будет продолжаться и впредь.

Вместе с тем, по мнению Главы региона, в этой работе нужно менять приоритеты.

– Большинству семей сегодня нужны не столько льготы и пособия, сколько эффективные институты социального развития. Важно, чтобы люди были вовлечены в экономические процессы, могли достойно зарабатывать, участвовали в общественной жизни, чувствовали свою востребованность и приносили пользу нашему обществу, – отметил Рустэм Хамитов. – Такое явление как малоимущие семьи должно уйти в прошлое. Нужно стремиться к тому, чтобы большинство семей имели хороший достаток, благоустроенное жильё, возможность дать детям хорошее образование, укреплять здоровье.

Руководитель республики сообщил, что ждёт от участников форума активного участия в совершенствовании семейной политики, реализации новых эффективных её форм, слаженного взаимодействия с органами власти всех уровней, а также предложений о том, как можно улучшить работу в этой сфере. В дальнейшем они могут стать основой законодательных инициатив или управленческих решений.

– Чем больше будет в нашей стране, республике дружных и благополучных семей, тем выше будет цениться наступающая «эра драгоценного ребёнка», тем крепче и сильнее станет наше Отечество, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Вызовов много. И победить те сложности, которые есть, мы сможем только одним – любовью к нашим детям и семьям.