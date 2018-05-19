В столице Башкирии проходит II Республиканский родительский форум Фото: Раиф Бадыков В столице Башкирии проходит II Республиканский родительский форум Фото: Раиф Бадыков

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Конгресс-холле 19 мая проходит II Республиканский родительский форум – самое масштабное событие для родителей Башкортостана.

Мероприятие началось с пленарной части, где четырем семьям были вручены медали «Родительская доблесть». Затем форум продолжился стратегической сессией «Эффективное взаимодействие», дискуссионной площадкой «Права ребенка. Как защитить права детей», работой тематических секций с играми и мастер-классами. Кроме того, на форуме действуют выставка и консультационные службы для родителей. Отмечается, что программа форума разработана с привлечением большого количества экспертов и практиков республиканского и федерального уровней.

По словам организаторов, на мероприятии состоится обсуждение актуальных вопросов воспитания, образования, развития и защиты прав детей.

В форуме участвуют родительская общественность региона, представители министерств и ведомств Башкирии, сферы образования, здравоохранения, бизнеса, а также журналисты и психологи.

«Форум проводится с целью консолидации усилий органов госвласти и общественных организаций в решении вопросов, связанных с защитой прав детей, формирования условий для повышения эффективности работы, направленной на профилактику и выявление проблем у детей и подростков, вовлечение общества в социально значимые дела, обмен опытом и практиками работы с семьями», — пояснили организаторы.

Мероприятие проводят: Министерство образования РБ, Государственное Собрание — Курултай РБ, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Региональная общественная организация «Продвинутые родители», Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в РБ.

Справочно. Первый Родительский форум состоялся 1 июня 2017 года в Госсобрании и на своей площадке объединил более 500 родителей Башкортостана.