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20 мая Воскресенье

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Рустэм Хамитов: «Необходимо закладывать основы ответственного родительства с детства»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов: «Необходимо закладывать основы ответственного родительства с детства» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов: «Необходимо закладывать основы ответственного родительства с детства» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В своём выступлении на пленарном заседании II Республиканского родительского форума Глава Башкортостана Рустэм Хамитов затронул тему ответственности родителей за своих детей.

– В наши дни у пап и мам не всегда есть время на общение с детьми, поскольку родители вынуждены трудиться порой на двух-трёх работах, – сказал руководитель региона. – Согласно проведенному в республике исследованию, почти 86 процентов женщин и 82 процента мужчин разрываются между семьей и работой, которая эту семью кормит. Некоторые из них в такой ситуации перекладывают заботу по воспитанию детей на детские сады и школы. А там сегодня, сами знаете, дела с воспитанием обстоят не очень.

Решению этого вопроса, по мнению Главы республики, отчасти должно помочь вновь созданное Министерство просвещения России.

– Нам на региональном уровне надо больше заниматься просвещением родителей, объяснять им, как помогать детям в учёбе, приучать к труду, правильно организовывать профориентацию, нравственное и эстетическое воспитание, – отметил Рустэм Хамитов. – Сейчас многие родители занимаются самообразованием, участвуют в различных школах, тренингах, обучаются основам бизнеса, психологии общения. При этом они не находят время, по сути, для самого дорогого и важного в их жизни – своих детей, не умеют или не хотят общаться с ними, порой не думают об их будущем. Некоторых родителей нужно учить главной науке – как любить своего ребёнка, по-настоящему заботиться о нём, а не откупаться за невнимание подарками, модной одеждой, игрушкой или гаджетами.

Глава Башкортостана подчеркнул, что родительскую ответственность нужно воспитывать с детских лет.

– Необходимо закладывать основы ответственного родительства с детства. Определённые шаги в этом направлении уже делаются, – сказал он. – В школах Уфы, Кумертау, Иглинского и Учалинского районов в пилотном режиме внедрена образовательная программа «Семьеведение». Для школьных учителей разработан модуль «Этика и психология семейной жизни». На этой неделе запущен новый интернет-ресурс для родителей – «Семейный портал Башкортостана». Думаю, он будет востребован многими.

Теги: глава рб, семья
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