Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.94 ↑

EUR 73.17 ↓

19 мая Суббота

Уфа   °

Рустэм Хамитов наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на пленарном заседании II Республиканского родительского форума, который проходит в уфимском Конгресс-холле, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов впервые вручил медали «Родительская доблесть». Наградами отмечены четыре семьи за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.

Семья Зайнуллиных – Галия Хакимьяновна и Самат Ишбулатович – воспитали пятерых детей. Их сын погиб при исполнении воинского долга, посмертно отмечен орденом Мужества.

Семья Семёновых – Галина Антоновна и Валерий Вениаминович – воспитывают 18 детей: трёх родных и 15 приёмных. Их дети демонстрируют успехи в учёбе и творчестве, являются лауреатами многочисленных российских и международных конкурсов.

– В семье Самигуллиных есть дети, принёсшие славу нашей республике. Алина Самигуллина – действующая спортсменка сборной России (спорт слабовидящих) по лёгкой атлетике, победитель и призёр Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, – рассказал Рустэм Хамитов. – Семья Чудовых – Галина Ильинична и Александр Николаевич – воспитали троих детей. Максим Чудов – российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, очень известный человек в нашей республике. Он принёс славу Уфе и Башкортостану. Огромное вам спасибо!

Глава республики выразил благодарность награждённым семьям за их активную позицию и успехи в воспитании подрастающего поколения.

– Вот такие выдающиеся, замечательные семьи есть у нас в республике, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы должны поддерживать их, ставить такие семьи в пример. Конечно же, я как Глава республики очень благодарен вам. Ҙур рәхмәт! Спасибо вам большое!

Напомним, что медалью «Родительская доблесть» награждаются родители (усыновители, опекуны, попечители), воспитавшие детей, которые принесли славу Республике Башкортостан, проявили героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни, охране законности, правопорядка и безопасности, при исполнении служебных обязанностей или имеют особые достижения в научной, творческой, спортивной либо иной общественно значимой деятельности. Также наградой могут быть отмечены усыновители трёх и более детей-инвалидов либо шести и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все награждённые семьи получат единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Теги: глава рб, награждение, семья
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией
Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «
Жителей Уфы напугал странный утренний гул в Черниковке
Жителей Уфы напугал странный гул, который раздался около 07.00 19 мая в районе Черниковки и проспекта Октября. Как рассказал агентству «Башинформ» житель
В Уфе пропавший школьник нашелся
В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел
В Башкирии вновь подорожал бензин
На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо. ﻿Ценники поменялись ночью 19 мая. На этот раз рос
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть