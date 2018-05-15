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15 мая Вторник

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В валенках через Уральские горы в Сочи: В Башкирии нашлись пропавшие без вести друзья-подростки

ОБЩЕСТВО

В валенках через Уральские горы в Сочи: В Башкирии нашлись пропавшие без вести друзья-подростки Фото: соцсети

В валенках через Уральские горы в Сочи: В Башкирии нашлись пропавшие без вести друзья-подростки Фото: соцсети

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане благополучно закончились поиски пропавших 13 мая друзей-подростков. Как сообщил агентству «Башинформ» отец подростка, ребята были найдены на окраине Учалов.

По его словам, дети, взяв из дома палатку, рюкзаки, топор, ружье, ножи и даже валенки, решили добраться до города Сочи, почему-то через Уральские горы. Они прошли лес, вышли к дачному поселку, где заплаканные и усталые попросили мобильный телефон у местного жителя. Один из подростков позвонил матери. В свою очередь, бдительный гражданин вызвал стражей порядка.

Сейчас школьники находятся в отделении полиции. Туда же приехали и их родные.

Как информировало агентство «Башинформ», дети пропали с территории дачи в прошедшее воскресенье. Они оставили паспорта, телефоны дома, взяв с собой туристические принадлежности. К поискам ребят подключились полицейские и волонтеры.

Теги: поиск пропавших
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