Средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна достичь 78 лет – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна достичь 78 лет – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

На совещании, посвящённом реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обозначил ключевые задачи в сфере здравоохранения и демографической политики, которых должна достичь республика за шесть лет.

Руководитель региона напомнил, что в Указе обозначены целевые демографические показатели, в частности, повышение к 2024 году средней продолжительности жизни в стране до 78, а к 2030 году – до 80 лет.

– В Стратегии-2030 заложены цифры 74 и 76 лет соответственно. То есть в обоих случаях ниже указанных в документах Президента Российской Федерации на целых четыре года. И здесь нужно вносить коррективы, – сказал Рустэм Хамитов. – Кроме того, Стратегию развития республики надо дополнить такими показателями, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни и доля граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Глава республики подчеркнул, что важно пересмотреть запланированные показатели по снижению смертности от болезней системы кровообращения и младенческой смертности с учётом ориентиров, установленных Указом Президента. Необходимо повышать суммарный коэффициент рождаемости, совершенствовать механизмы финансовой поддержки семей при рождении детей, принять программу поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

– Для достижения федеральных ориентиров предстоит активная работа в части повышения качества первичной медицинской помощи по месту жительства, в том числе через реализацию масштабного проекта «Бережливая поликлиника», который мы с вами начали в республике, – отметил Рустэм Хамитов. – Также нам надо подумать о совмещении системы оказания медицинской и социальной помощи.

Министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров доложил о мерах по реализации национальной программы в сфере демографического развития и нацпроекта в сфере здравоохранения. Здесь одним из целевых ориентиров является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Ещё одна задача – охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Положения майского Указа, касающиеся снижения смертности населения, поддержки рождаемости и повышения качества медицинского обслуживания населения, в Башкортостане уже выполняются. Согласно прогнозам, эти задачи в республике будут успешно решены.

По словам министра, предполагается продлить до 2024 года республиканские программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», уже показавшие свою эффективность. В будущем они позволят снизить дефицит медицинских специалистов в сельской местности.

Руководитель региона отметил, что ситуация в отрасли меняется в лучшую сторону.

– В последние годы мы уделили значительное внимание развитию в республике системы здравоохранения. Есть позитивные результаты, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Но предстоит сделать очень многое в части капитального строительства, оснащения наших учреждений здравоохранения оборудованием, перехода на принципы бережливости.