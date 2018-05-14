Рустэм Хамитов провёл совещание по реализации нового майского Указа Президента России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по реализации нового майского Указа Президента России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Правительства республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Руководитель региона отметил, что документ конкретизирует, нормативно закрепляет положения, озвученные в мартовском Послании Федеральному Собранию, и нацелен на продолжение социально ориентированной политики главы государства, в центре которой всегда был человек, граждане России. Указ выступает основой для обеспечения научно-технологического и социально-экономического развития, улучшения демографической ситуации, повышения качества жизни в стране и регионах.

– Если говорить о главном посыле, цели Указа, то за шесть лет страна должна совершить форсированный рывок по всем направлениям, войти в пятёрку крупнейших экономик мира с опорой на развитие наукоёмких отраслей, глубокую цифровизацию, создание высокопроизводительных рабочих мест, подготовку современных кадров, формирование благоприятной бизнес-среды, – сказал Рустэм Хамитов. – Это значит, что российская экономика ежегодно должна опережать среднемировые темпы развития.

В ходе совещания обсуждались такие ключевые направления Указа, как здравоохранение и демография, образование и наука, жильё и городская среда, развитие дорожной инфраструктуры. Были рассмотрены целевые ориентиры и показатели развития этих отраслей на период до 2024 года, меры, необходимые для их системной реализации в республике.

По словам главы республики, Правительству Башкортостана необходимо пересмотреть планы, которые были приняты в последнее время, в том числе приступить к корректировке Стратегии-2030, отраслевых государственных программ, Республиканской адресной инвестиционной программы с учётом обозначенных в Указе Президента страны национальных целей развития, ориентиров и показателей. В этом же ключе должны быть проанализированы заложенные до 2024 года в республиканских государственных программах параметры и мероприятия. Также нужно рассчитать требуемый объём ресурсов, определить источники финансирования.

– Чтобы уйти от множества дублирующих документов, поручаю Правительству подготовить единый республиканский план мероприятий по организации всего комплекса работ, включающий соответствующие отраслевые, муниципальные, городские планы, механизмы их реализации и необходимое ресурсное обеспечение, – сказал Рустэм Хамитов. – Кроме того, в эту работу надо вовлечь крупный, средний, малый бизнес, Торгово-промышленную палату, наши общественные организации и единым фронтом действовать в этой части. Нам в кратчайшие сроки нужно подготовить и представить в Правительство Российской Федерации свои предложения по разработке национальных программ по обозначенным в Указе направлениям.

Глава республики отметил, что меры по реализации майского Указа Президента страны также станут предметом отдельных совещаний с бизнес-сообществом, представителями региональных подразделений федеральных структур исполнительной власти, муниципалитетов, общественных организаций.

– Дело здесь не в цифрах или показателях. Наши жители должны видеть реальное улучшение жизни: повышение заработной платы, доступность жилья, улучшение качества дорог, среды обитания, ситуации с охраной окружающей среды, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Работа, уважаемые коллеги, предстоит масштабная, большая. Потребует концентрации сил, ресурсов, финансов. Безусловно, к этой деятельности мы должны приступить без раскачки, прямо немедленно. Только слаженной, упорной работой мы сможем достичь результата.