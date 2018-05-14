Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.73

EUR 73.51

14 мая Понедельник

Уфа   °

Рустэм Хамитов обозначил задачи республики в области экологии для реализации Указа Президента России

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов обозначил задачи республики в области экологии для реализации Указа Президента России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов обозначил задачи республики в области экологии для реализации Указа Президента России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на совещании, посвящённом реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обозначил задачи, стоящие перед республикой в сфере экологии.

Он напомнил, что согласно Указу объём вредных выбросов в атмосферу к 2024 году в наиболее загрязнённых городах России, в том числе в ряде городов Башкортостана, должен уменьшиться не менее чем на 20 процентов. Предстоит экологически оздоравливать бассейн реки Волги, сохранить водную систему Байкала. К 2024 году поручено ликвидировать в стране все несанкционированные свалки в границах городов.

– Для нашей республики важными задачами в этой сфере являются снижение общей нагрузки на окружающую среду, особенно, как я уже сказал, в городах с развитой промышленностью, ввод современных комплексов по переработке твёрдых бытовых отходов, очистных сооружений на промышленных предприятиях, сокращение вредных выбросов, перевод транспорта на газомоторное топливо. В связи с этим мы должны посмотреть более динамичное развитие программы перевода на газомоторное топливо в соответствии с тем, что предлагает нам корпорация «Газпром», – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Больше внимания нужно уделять реализации комплексных природоохранных мероприятий, программ экологического просвещения, созданию «зелёных поясов» вокруг городов, сбережению действующих памятников природы, заповедных территорий, развитию экологического туризма.

Теги: глава рб, майский указ, экология
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую почти 60 лет назад
Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую 57 лет назад. В последнем выпуске программы Аниса и Файзрахман Асылгуж
В Уфе нашлись пропавшие ранее Айнур Умикамалов и Марат Гареев
В Уфе нашлись пропавшие ранее Айнур Умикамалов и Марат Гареев.   22-летний Айнур Умикамалов пропал в прошлое воскресенье 6 мая — вечером ушел гулять с
В начале недели в Башкирии установится летняя погода
Начало новой недели в Башкирии, по прогнозом синоптиков, будет теплым и летним. После ночных заморозков в отдельных районах республики, днем воздух прог
В новом лимузине Владимира Путина установлены амортизаторы, произведенные в Башкирии
Лимузин, который страна увидела на инаугурации Владимира Путина, разработан в России. По данным «Первого канала», все комплектующие автомобиля сделаны в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть