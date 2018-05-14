Рустэм Хамитов обозначил задачи республики в области экологии для реализации Указа Президента России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов обозначил задачи республики в области экологии для реализации Указа Президента России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на совещании, посвящённом реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обозначил задачи, стоящие перед республикой в сфере экологии.

Он напомнил, что согласно Указу объём вредных выбросов в атмосферу к 2024 году в наиболее загрязнённых городах России, в том числе в ряде городов Башкортостана, должен уменьшиться не менее чем на 20 процентов. Предстоит экологически оздоравливать бассейн реки Волги, сохранить водную систему Байкала. К 2024 году поручено ликвидировать в стране все несанкционированные свалки в границах городов.

– Для нашей республики важными задачами в этой сфере являются снижение общей нагрузки на окружающую среду, особенно, как я уже сказал, в городах с развитой промышленностью, ввод современных комплексов по переработке твёрдых бытовых отходов, очистных сооружений на промышленных предприятиях, сокращение вредных выбросов, перевод транспорта на газомоторное топливо. В связи с этим мы должны посмотреть более динамичное развитие программы перевода на газомоторное топливо в соответствии с тем, что предлагает нам корпорация «Газпром», – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Больше внимания нужно уделять реализации комплексных природоохранных мероприятий, программ экологического просвещения, созданию «зелёных поясов» вокруг городов, сбережению действующих памятников природы, заповедных территорий, развитию экологического туризма.