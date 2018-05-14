Майский Указ Президента закладывает новые ориентиры в образовании – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Майский Указ Президента закладывает новые ориентиры в образовании – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на совещании, посвящённом реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обозначил целевые ориентиры в сфере образования, которых должны достичь страна и республика в ближайшие шесть лет.

– Новые ориентиры заложены в образовании. Правительство должно обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству обучения в школах, – сказал руководитель региона. – Поручено внедрить в школах новые методы и технологии, которые повысят мотивацию у детей, вовлечённость в образовательный процесс. Необходимо создать эффективную систему выявления и поддержки юных талантов, условия для раннего развития детей.

По словам, Главы региона, наряду с дальнейшим укреплением материальной базы отрасли в соответствии с Указом нужно развивать цифровую образовательную среду, повышать доступность дополнительного образования детей, конкурентоспособность выпускников.

– К 2024 году необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех школах и колледжах республики, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В Указе также поставлены задачи по внедрению национальной системы профессионального роста педагогов. Все эти цели, ориентиры должны быть отражены в государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан» и Стратегии-2030.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова рассказала о мерах по реализации в республике национального проекта в сфере образования. По её словам, ряд задач, поставленных Указом Президента России, уже выполняется в регионе в рамках соответствующей госпрограммы, Федеральных государственных образовательных стандартов и отраслевых приоритетных проектов. В то же время ряд целевых ориентиров требует корректировки.

Так, в рамках внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников не менее 50 процентов из их числа в течение шести лет должны будут пройти повышение квалификации.

Также предстоит организовать работу по новым направлениям. В частности, 1,36 млрд рублей будет выделено республике на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет. Это наибольшая сумма среди регионов Российской Федерации. Она будет направлена в том числе на строительство новых дошкольных учреждений.

К новым задачам относится и реализация мер по трудоустройству в Российской Федерации лучших специалистов среди иностранных граждан, проходящих обучение в стране.

Глава Башкортостана обратил внимание на необходимость внедрения механизмов непрерывного обучения специалистов, в том числе через систему электронного образования.

– Мы планировали электронное обучение для того, чтобы каждый работающий человек посредством интернета постоянно мог улучшать качество своих знаний, – сказал Рустэм Хамитов. – Все министерства, госкомитеты, агентства должны организовать такую работу.