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14 мая Понедельник

Уфа   °

В Демском районе Уфы построят школу к 100-летию республики

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

В Демском районе Уфы построят школу к 100-летию республики Фото: информационно-аналитический отдел администрации Демского района

В Демском районе Уфы построят школу к 100-летию республики Фото: информационно-аналитический отдел администрации Демского района

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Демском районе Уфы в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан» построят школу на 1000 мест. Новое образовательное учреждение появится в микрорайоне «Яркий», начало работ запланировано на 2018 год.

Как рассказали в администрации Демского района, сейчас в этом месте идет подготовка стройплощадки: снят плодородный слой почвы, обустраиваются подъездные пути.

Площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров: здесь разместятся учебные классы, блок начальной школы, спортивный и актовый залы и многое другое. Проект школы предполагает внедрение интерактивного образовательного комплекса, установку современного оборудования, доступ к электронным библиотекам.

Ранее «Башинформ» сообщал и о других изменениях, которые ожидают Демский район. По итогам приема граждан Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил главе района Сергею Плотникову проанализировать потребность поселка Баланово — Ново-Александровка в объектах социальной инфраструктуры и приступить к их проектированию.

Теги: школа, 100-летие республики
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