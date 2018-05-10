В Демском районе Уфы будут развивать социальную инфраструктуру Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Демском районе Уфы будут развивать социальную инфраструктуру Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе приёма граждан Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым жительницы Дёмского района Уфы Юлия Зиязева и Лилия Рамазанова обратились к нему с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада в посёлке Баланово – Ново-Александровка.

По их словам, за последние годы в населённом пункте построено большое количество жилья, сюда переезжает много семей с детьми.

– Проектом развития микрорайона предусмотрено возведение двух детских садов и школы, но они до сих пор не построены. Хотя очередь в детский сад уже превысила 500 человек, – пояснили молодые мамы. – А детские сады и школы в Дёме уже переполнены и не могут принять наших ребятишек. Добираться до образовательных учреждений также затруднительно, особенно в час пик.

Кроме того, остро стоит вопрос благоустройства территории посёлка – устройства дорог, тротуаров, установки «лежачих полицейских».

В телефонном разговоре с главой Дёмского района Сергеем Плотниковым Рустэм Хамитов поручил проанализировать потребность посёлка в объектах социальной инфраструктуры и приступить к их проектированию. Соответствующие указания также были даны Правительству республики и администрации Уфы.