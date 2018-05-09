Рустэм Хамитов прошёл в колонне «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков, пресс-службы Главы РБ















Рустэм Хамитов прошёл в колонне «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков, пресс-службы Главы РБ

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в шествии в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Руководитель республики прошёл в колонне с портретом своего деда. Сунагатулла Исмагилович Измайлов ушёл на войну в 1941 году. Воевал в пехоте на Ленинградском фронте. Награждён медалями. В 1943 году был ранен, домой вернулся инвалидом.

Башкортостан присоединился к акции «Бессмертный полк» в пятый раз. Колонна десятков тысяч жителей республики с фотографиями своих родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны прошла по проспекту Октября от Госцирка до Бульвара Славы.