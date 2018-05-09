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9 мая Среда

Уфа   °

Жители Башкирии в рядах «Бессмертного полка» идут по главным улицам своих городов и поселков

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии в рядах «Бессмертного полка» идут по главным улицам своих городов и поселков Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии в рядах «Бессмертного полка» идут по главным улицам своих городов и поселков Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 мая 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Жители Башкирии в рядах «Бессмертного полка» проходят сегодня по главным улицам своих городов и поселков. Патриотическая акция приобрела всенародный масштаб. Во многих населенных пунктах акция началась в 11.00 по местному времени.

Самое массовое шествие ожидается в столице республики. Уфимцы присоединятся к всероссийской акции в пятый раз. Взрослые и дети со слезами на глазах проносят транспаранты с фотографиями своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В Уфе шествие начнется в 12.00 от остановки «Спортивная» на проспекте Октября до «Бульвара Славы». Начало колонны формируется около Госцирка, во главе колонны пойдет знаменная группа, далее колонны районных администраций со школьниками и их родителями. В районе улицы Шафиева будут формироваться колонны студентов вузов и ссузов. Члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы готовятся к шествию перед ними, в квартале 50 лет СССР — Шафиева.

Уфа присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2017-м в ней приняло участие более 60 тысяч человек. В прошлом году в связи с большим количеством желающих принять участие в шествии администрацией города принято решение продлить маршрут от остановки «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы».

В 2017 году колонну﻿ уфимского «Бессмертного полка» возглавляла копия Знамени Победы, являющаяся официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией. Вслед за государственной реликвией России участники пронесли три полковых флага: 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Знамя Уфимского Бессмертного полка и Плащаницу Знамени Победы.

В 2015 году в Уфе прошла﻿ крупнейшая по массовости акция в Приволжском федеральном округе. Самыми активными участниками акции тогда стали уфимские школьники. 

Международная общественная акция «Бессмертный полк» впервые была инициирована в 2011 году томскими журналистами. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории. Движение ведет электронную «Народную летопись», содержащую истории фронтовиков.

Теги: День Победы, Бессмертный полк
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