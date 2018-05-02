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В Башкортостане работает горячая линия по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане работает горячая линия по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане работает горячая линия по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 1 по 15 мая Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводит горячую линию по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита. Специалисты ответят по телефону 8-800-700-90-30 с 10 до 16 часов.

Сотрудники Роспотребнадзора ответят на наиболее часто задаваемые вопросы: Как можно заразиться клещевым вирусным энцефалитом? Что делать, если произошло присасывание клеща? Как снять клеща? Куда обращаться в случае положительного результата на наличие вируса клещевого энцефалита при исследовании клеща? Также по указанному номеру телефона можно получить актуальный график работы лабораторий и рекомендации по мерам индивидуальной защиты от нападения клещей.

О том, где живут клещи, имеет ли значение цвет одежды, в которой вы пойдете в лес, и можно ли заливать маслом присосавшегося клеща читайте в специальном материале ИА «Башинформ».

Теги: здавоохранение, клещи
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