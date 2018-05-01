Рустэм Хамитов выступил на митинге, посвящённом Празднику Весны и Труда Фото: пресс-служба Главы РБ







Рустэм Хамитов выступил на митинге, посвящённом Празднику Весны и Труда Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 мая в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на митинге, посвящённом Празднику Весны и Труда, Дню международной солидарности трудящихся. В массовом праздничном мероприятии на площади перед Дворцом спорта приняли участие представители профсоюзов, активисты общественных организаций, жители республики.

«У нас в республике работает более двух миллионов человек. Эти люди каждый день выходят на рабочие места, создают новые материальные ценности, продвигают нашу республику вперёд. Это очень и очень важно, — обратился к участникам митинга глава региона. — Но важно, чтобы и заработная плата работающих была достойной. Чтобы наши труженики имели возможность развиваться, двигаться вперёд – не только кормить семьи, но и отдыхать, покупать квартиры, автомобили. Для этого нужна достойная заработная плата. Сегодня, с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Это значит, что десятки тысяч людей будут получать повышенную заработную плату и улучшат своё материальное благосостояние. У нас в республике многое делается, но в то же время ещё есть проблемы и задачи, которые нужно решать. Никто не успокаивается, все понимают, что работать нужно больше и слаженнее для того, чтобы сделать жизнь лучше и красивее. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всего самого доброго, замечательного, хорошего настроения, успехов во всём».