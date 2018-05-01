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В Уфе прошел первомайский митинг «За достойный труд и справедливую социальную политику!»

ОБЩЕСТВО

В Уфе прошел первомайский митинг «За достойный труд и справедливую социальную политику!»

Фото: пресс-служба регионального отделения ВПП «Единая Россия»

В Уфе прошел первомайский митинг «За достойный труд и справедливую социальную политику!»

Фото: пресс-служба регионального отделения ВПП «Единая Россия»

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в День международной солидарности трудящихся в Уфе, на площади перед городским Дворцом спорта прошел митинг, который организовали профсоюзы республики.

В профсоюзных шествиях и митингах приняли участие сотрудники администраций районов столицы, работники учреждений, предприятий и организаций города. Перед участниками митинга выступили председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов, представители государственной и законодательной власти, представители отраслевых комитетов профсоюзов.

Активное участие в праздновании 1 мая приняли члены и сторонники партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии, Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что праздник 1 мая давно стал народным, в нем принимают участие не только члены профсоюзов, но и общественные организации, молодежные объединения, политические партии.

«Несмотря на сложные и внешнеэкономические, и внутренние условия, республика не сдает свои позиции в наращивании социальной поддержки. Много делается и в отношении многодетных, малоимущих семей. У нас установлено более 30 различных видов поддержки тем людям, которые прежде всего в этом нуждаются. В прошлом году более 4,5 млрд было выделено представителям пожилого поколения», — сказал Константин Толкачев.

Требования профсоюзов в этом году охватывают многие аспекты жизни работающего человека: «Государственная поддержка реальному производству!», «Достойная зарплата – достойная пенсия!», «МРОТ – на уровень минимального потребительского бюджета!», «Работающий человек не должен быть бедным!», «Доходы от богатств России – на благо россиян!», «НЕТ — росту тарифов и цен! ДА — росту зарплат, пенсий, пособий и стипендий!», «Человеку труда — уважение и достойную зарплату!», «Летний отдых для детей должен быть доступным!»,«Нет росту бедности населения!», «Наука, технологии, образование – основа процветания России!». 

Всего по предварительным данным, поступившим в Федерацию профсоюзов РБ из городов и районов Башкортостана, в профсоюзных шествиях и митингах сегодня участвуют более 50 тысяч человек.

    

Теги: День международной солидарности трудящихся
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