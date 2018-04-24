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Ольга Панчихина на форуме «Сообщество» рассказала об уникальном опыте ИнваЦентра «Альтернатива»

ПОЛИТИКА

Ольга Панчихина на форуме «Сообщество» рассказала об уникальном опыте ИнваЦентра «Альтернатива» Фото: Олег Яровиков

Ольга Панчихина на форуме «Сообщество» рассказала об уникальном опыте ИнваЦентра «Альтернатива» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Об активности НКО в Башкортостане и реальных результатах их деятельности рассказала на форуме «Сообщество» в Уфе председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина.

«Гражданское общество — это одно из составляющих того, что люди должны сами способствовать движению к достойной жизни. У нас НКО очень активны в республике. Действительно, очень многие решают самые различные проблемы. Это проблемы ветеранов, инвалидов. Есть интересные практики, — рассказала Ольга Панчихина. — Так, сегодня здесь представлена организация, которая первой в России запустила цех по ремонту инвалидных колясок. Это ИнваЦентр «Альтернатива», который специализируется на ремонте, прокате и продаже технических средств реабилитации».

Центр по своему функционалу является уникальным для России. Он создан на базе мастерской по ремонту кресел-колясок для инвалидов, открытой три года назад.

Ольга Панчихина подчеркнула, что «сегодня очень много говорят о том, что нужно брать ответственность и взаимодействовать с государством. И сейчас наши инвалиды, которые видят в себе силы, они берут эту ответственность на себя».

ИнваЦентром налажено сотрудничество с Фондом социального страхования по РБ. В прошлом году отремонтировано более 600 единиц технических средств реабилитации. Совместно с центрами занятости Уфы ИнваЦентр активно участвует в программах по наставничеству, привлечению людей на общественные работы.

Руководитель Общественной палаты Башкирии уверена, что «гражданское общество готово решать вопросы социального неравенства, которые есть. Чтобы идти к достойной жизни. Все люди хотят жить достойно. И каждый к этому так или иначе идет».

Форум «Сообщество» открылся сегодня в Уфе. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов, проводимых Общественной палатой России, является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.   

Теги: форум «Сообщество»
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