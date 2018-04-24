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24 апреля Вторник

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В Уфе начал работу форум «Сообщество»

ОБЩЕСТВО

В Уфе начал работу форум «Сообщество» Фото: автор

В Уфе начал работу форум «Сообщество» Фото: автор

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском Конгресс-холле начал работу форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России. Это уже вторая региональная встреча в рамках федерального проекта, посвященного проблемам современного гражданского общества.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов Общественной палатой России является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.

Для участия в форуме в столицу Башкортостана приехали представители некоммерческого сообщества практически со всех регионов ПФО, а также руководители Общественных палат. Накануне члены Общественной палаты РФ посетили социально значимые объекты, а также проверили состояние жилищно-коммунальной сферы региона.

Программа двухдневного мероприятия состоит из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий, имеющих целью выход на реальные проекты для решения выявляемых в регионе проблем развития некоммерческого сектора. Главной темой пленарного заседания является «Социальное неравенство и достойная жизнь». Оно начнется с обсуждения причин и последствий социального неравенства, приоритета достойной жизни для каждого жителя России как главного приоритета всех уровней власти. Участники дискуссии поспорят о преодолении неравенства и принципах устройства российского общества, исключающих источники и саму возможность неравенства.  На экспертных сессиях и круглых столах речь пойдет о полноценном участии особенных людей в жизни общества, благополучии и достатке российской семьи, об активном долголетии, роли СМИ в общественных изменениях, проблемах и перспективах местного самоуправления. Гости смогут принять  участие в мастер-классах по информационной открытости НКО,  успешным практикам фандрайзинга, интернет-маркетингу,  наставничеству в образовательных организациях. В  рамках форума состоится встреча с секретарем Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым и основателем благотворительного фонда «Я есть!», актрисой Ксенией Алферовой.

Ранее региональный форум «Сообщество» состоялся в Астрахани. После Уфы представители некоммерческого сообщества в течение года соберутся в Ханты-Мансийске, Томске, Туле, Калининграде, Южно-Сахалинске. Итоговый форум пройдет в Москве 2-3 ноября. По итогам всех региональных форумов Общественная палата РФ в качестве модератора общенациональной повестки аккумулирует предложенные гражданскими активистами, НКО, волонтерами и представителями власти решения социальных проблем и включит их в свой ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества.

Теги: Общественная палата РФ, форум Сообщество
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