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Константин Толкачев рассказал о мерах для обеспечения социального равенства

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев рассказал о мерах для обеспечения социального равенства

Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев рассказал о мерах для обеспечения социального равенства

Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостану важно выработать свою модель социального равенства, которую бы считало справедливым большинство населения. Об этом рассказал спикер регионального парламента Константин Толкачев, выступая на форуме «Сообщество» в Уфе. Председатель Госсобрания отметил актуальность вопросов социальной справедливости и повышения качества жизни россиян, которые обозначены в качестве ключевой темы форума.

«Именно общественники тонко чувствуют процессы, происходящие в социуме, и способны открыто, без прикрас заявить об имеющихся проблемах. Социальное неравенство, несправедливость, дискриминация не только негативно влияют на темпы экономического развития, но и оказывают разрушительное воздействие на нравственное состояние общества, ведут к коррупции и в конечном итоге способствуют его разрушению, — подчеркнул Константин Толкачев. — Нам важно выработать свою модель социального равенства, которую бы считало справедливым большинство населения».

Константин Толкачев рассказал о мерах, которые принимает руководство республики для создания равных возможностей всем гражданам. «Ежегодно около 80 процентов бюджета республики направляется на финансирование социальной сферы. В центре внимания республиканской власти вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, ситуацией на рынке труда, в целом улучшением социальных условий, влияющих на уровень жизни, увеличение ее продолжительности, — сказал Константин Толкачев. — Мы делаем максимально возможное, чтобы поддержать социально неблагополучные категории населения».

Председатель парламента республики отметил, что Президентом России в Послании Федеральному Собранию поставлена цель в ближайшие шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности.

«Уверен, нам по плечу решить эту задачу, — считает Константин Толкачев. — Сделать прорыв в этой сфере мы сможем, если реализовать более глобальные задачи: обеспечить экономический рост, увеличить приток инвестиций, значительно повысить производительность труда, создать новые рабочие места. Для этого необходимо объединение усилий всех уровней власти и всех заинтересованных сторон. Убежден, форум в Уфе внесет значительный вклад в формирование новых подходов к социальной политике нашего государства».

Форум «Сообщество» открылся сегодня в Уфе. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов Общественной палаты России является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик. 

Теги: форум «Сообщество»
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