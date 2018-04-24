Коррупция исчезнет через 30-50 лет, неравенство будет всегда - Валерий Фадеев Фото: автор Коррупция исчезнет через 30-50 лет, неравенство будет всегда - Валерий Фадеев Фото: автор

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На форуме «Сообщество» в Уфе секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев сказал, что коррупция исчезнет через 30-50 лет. Комментируя заявление журналистам, Валерий Фадеев обратился к истории.

«История показывает, что устранение вызывающей коррупции занимает несколько десятилетий всегда, во всех странах», — рассказал секретарь ОП России.

По его мнению, коррупция есть везде: где-то — больше, где-то — меньше.

«Неравенство всегда будет, и попытка нашей предыдущей системы полностью его преодолеть закончилась безуспешно, — сказал Валерий Фадеев. — Надо, чтобы общество соглашалось с уровнем неравенства, если согласно — то нет проблем. Если это вызывает раздражение, то, конечно, проблема есть».

Валерий Фадеев пояснил, что понимает, что такое капитализм, что в России некоторые зарабатывают много денег.

«Но, когда смотришь на личные яхты размером с крейсер, это все-таки раздражает. Это все-таки неправильно», — считает секретарь Общественной палаты России.

Форум «Сообщество» открылся сегодня в Уфе. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов Общественной палатой России является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.