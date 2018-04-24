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24 апреля Вторник

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Валерий Фадеев: «Жизнь в регионах страны должна быть одинаковой»

ПОЛИТИКА

Валерий Фадеев: «Жизнь в регионах страны должна быть одинаковой»

Фото: Олег Яровиков

Валерий Фадеев: «Жизнь в регионах страны должна быть одинаковой»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Надо стремиться к тому, чтобы жизнь в регионах страны была более или менее одинаковой. Об этом заявил журналистам по итогам пленарной части форума «Сообщество» секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

«Тема форума — искать методы борьбы с социальным неравенством. Мы понимаем это широко: это и неравенство в доходах, и неравенство в жизненных траекториях, в региональной жизни, в региональных подходах, в дискриминации по полу, — рассказал секретарь ОП России. — Это надо устранять. Очень важный пункт в части неравенства регионального, потому что страна единая, но возникает вопрос: почему пенсии одинаковые примерно по стране, а зарплаты учителей, например, отличаются в разы? Кто такое решение принял, почему учителя хуже других жителей? Надо стремиться к тому, чтобы жизнь в регионах страны была более или менее одинаковой».

Валерий Фадеев подчеркнул, что «это не значит, что Москву надо раскулачивать, ни в коем случае. Надо поднимать региональную жизнь».

Сегодня на секциях форума общественники и будут искать ответы на эти вопросы. Один из путей решения регионального неравенства предложил Валерий Фадеев.

«Есть активные губернаторы, и они привлекают инвестиции. Принято считать, что конкуренция между губернаторами будет добавлять денег, но есть регионы с естественными преимуществами, а есть регионы, куда, как ни бейся, не привлечешь инвестиций, — поделился мыслями секретарь Общественной палаты. — Нужна федеральная политика. Возможно, инвестиционный центр принятия решений должен быть на уровне округов, а не в Москве, например. Ближе к земле, ближе к региону».

Валерий Фадеев назвал этот путь «политикой по размещению производительных сил». Благодаря ему можно решать: где какой завод построить, куда направить инвестиции, кому какие дать льготы — это будет создавать привлекательные рабочие места, менять миграцию населения.  

В уфимском Конгресс-холле начал﻿ работу форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России. Это уже вторая региональная встреча в рамках федерального проекта, посвященного проблемам современного гражданского общества.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов Общественной палаты России является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.

Теги: форум «Сообщество»
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