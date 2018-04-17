Рустэм Хамитов озвучил итоги проверки торговых центров Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов озвучил итоги проверки торговых центров Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на заседании межведомственного Совета общественной безопасности региона Глава Башкортостана Рустэм Хамитов озвучил итоги проверок пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов.

На сегодняшний день контрольно-надзорными органами надзора проверено 355 из 705 крупных торговых центров и других объектов массового пребывания людей. По результатам проверки выявлено 8 220 нарушений требований пожарной безопасности.

На 278 объектах не смонтированы или находятся в нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации. На 221 объекте система оповещения и управления эвакуацией не работает или вообще отсутствует. Выявлено 111 объектов с отсутствием или неисправностью автоматической установки пожаротушения, 73 – системы противодымной защиты. На 285 объектах не соответствуют требованиям эвакуационные выходы. На 117 объектах не проведено обучение персонала мерам пожарной безопасности или отработка действий при возникновении пожара.

Начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов привёл примеры халатного отношения к противопожарной безопасности со стороны владельцев и управляющих торговых центров. По его словам, проводимые учения показывают, что персонал учреждений не всегда принимает правильные решения, не умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения, не знает правила эвакуации и пути спасения. Особую обеспокоенность вызывает отделка и состояние ряда торговых центров: перекрытия и покрытия выполнены из огнеопасных материалов, пути эвакуации захламлены посторонними предметами и товарами.

– На что вы рассчитываете? На авось?! – обратился Глава республики к присутствующим на заседании управляющим торгово-развлекательных центров, потребовав от них незамедлительно обеспечить безопасность посетителей. – Вы понимаете свою ответственность? Не играйте с огнём!

Управлением Росгвардии по республике также проводились свои проверки. С начала года в 71 охраняемом торговом центре выявлено 162 нарушения в части их защищённости, устранено только четыре замечания.

По словам прокурора Республики Башкортостан Андрея Назарова, собственники торговых центров массово игнорируют требования пожарной безопасности, а контрольно-надзорные органы и муниципальные власти не принимают соответствующих мер по пресечению нарушений. По результатам проверок, в суды направлено 18 исковых заявлений, внесено более 300 представлений, возбуждено 193 дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, поставлен вопрос о приостановлении деятельности восьми объектов.

– Вопросы лицензирования, разрешения на строительство, ввода в эксплуатацию торговых центров, дальнейшая работа с развлекательными комплексами – это прямая обязанность глав муниципалитетов, – подчеркнул Рустэм Хамитов, обращаясь к руководителям городов и районов. – Вы – главные пожарные на своей территории. Вы – главные санитары. Во дворе, в подъезде должно быть чисто, а в торговом центре – безопасно. Занимайтесь этой работой. Ваша задача – чтобы люди на вверенных вам территориях были живы и здоровы.