Рустэм Хамитов – о проверках торговых центров: «Ни одно выявленное нарушение не должно остаться безнаказанным» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов – о проверках торговых центров: «Ни одно выявленное нарушение не должно остаться безнаказанным» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Правительства республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание межведомственного Совета общественной безопасности региона. Оно было посвящено мерам по обеспечению пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах. В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, а также представители торговых центров.

– Трагедия в Кемерово стала общенациональной, и боль от неё не утихает до сих пор. События 25 марта ещё раз показали, к чему может привести преступное, безответственное отношение к вопросам пожарной безопасности и безопасности наших граждан, – сказал Рустэм Хамитов. – Сейчас по всей стране начаты проверки торгово-развлекательных учреждений. Специалистам поставлена задача – досконально разобраться, как обстоят дела с пожарной безопасностью на объектах массового пребывания людей. Такие контрольные рейды активно проводятся и у нас в республике.

Руководитель региона сообщил, что на территории Башкортостана действуют почти 26 тысяч торговых объектов общей площадью 109 млн кв. м. В числе этих 26 тысяч – 705 больших торговых комплексов и центров, из которых 453 расположены в муниципальных районах, 252 – в городских округах, в том числе половина – в Уфе.

На сегодняшний день контрольно-надзорными органами надзора проверено 355 торговых центров и других объектов массового пребывания людей. По результатам проверки выявлено 8 220 нарушений требований пожарной безопасности.

– В этих многоэтажных бетонных коробках с раннего утра до позднего вечера находятся тысячи людей, семьи с детьми, – отметил Рустэм Хамитов. – А в этих центрах системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения либо не работают, либо их нет вообще. Эвакуационные выходы закрыты, персонал действиям при пожаре не обучен. Чего же мы ждём?! Чему нас, вообще говоря, научат трагедии, подобные той, которая произошла в Кемерово?

По словам Главы Башкортостана, назрела необходимость коренным образом изменить ситуацию с пожарной безопасностью в стране и республике.

– Из страшного пожара в торговом центре в Кемерово всем нужно извлечь урок. Власть отвечает за безопасность. Власть любого уровня: поселковая, муниципальная, городская, республиканская. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать невозможным повторение подобных трагедий. Цена преступных ошибок и халатности – человеческая и – особенно горько – детская жизнь. Что может быть дороже этого?! – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Важно, чтобы каждое требование надзорных органов было выполнено, чтобы каждый руководитель, эксперт, специалист, проверяющий держал на особом контроле весь этот комплекс вопросов и знал, что, если какое-то нарушение будет допущено или на него будут «закрыты глаза», наказание будет неотвратимым и самым суровым. Ни одно выявленное нарушение не должно остаться безнаказанным.

По итогам заседания правоохранительным и контрольно-надзорным органам, профильным ведомствам, муниципалитетам поручено усилить работу по обеспечению противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Результаты проведённых проверок необходимо проанализировать в целях дальнейшего совершенствования законодательства. В свою очередь, собственники торговых центров обязаны в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных нарушений.