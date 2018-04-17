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17 апреля Вторник

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Рустэм Хамитов назвал торговые центры, которые работают без разрешения

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов назвал торговые центры, которые работают без разрешения Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов назвал торговые центры, которые работают без разрешения Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на заседании межведомственного Совета общественной безопасности региона, которое было посвящено итогам проверок безопасности торгово-развлекательных комплексов, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов назвал торговые центры, которые работают без необходимой разрешительной документации.

– В Туймазах, Октябрьском, деревне Алексеевка Уфимского района четыре крупных объекта эксплуатируются вообще без разрешения на ввод в эксплуатацию. Ещё четыре таких объекта находятся в Ишимбае, – сказал руководитель республики. – Я их назову: это торговый комплекс по улице Садовое кольцо в Октябрьском, ресторан «Ломоносов» в деревне Алексеевка Уфимского района, торгово-развлекательный комплекс «Иремель» в Туймазах, а в Ишимбае – торговый центр «Центральный», магазин по улице Машиностроителей, магазин «Стройландия», ресторан «Сакура».

Прокурор Республики Башкортостан Андрей Назаров назвал эксплуатацию таких объектов в числе системных проблем в сфере противопожарной безопасности. Так, в Туймазах здание бывшей швейной фабрики было преобразовано в ТРК «Иремель», причём разрешение на изменение назначения объекта и ввод его в эксплуатацию не было получено.

По его словам, опасения вызывают и те здания, при строительстве и вводе в эксплуатацию которых в силу закона не осуществлялся государственный строительный надзор. Применительно к торговым центрам это отдельно стоящие здания или пристрои высотой не более двух этажей, площадь которых не превышает 1,5 тысячи кв. м. Зачастую они также возводятся без разрешительной документации с последующим узаконением в судебном порядке.

Главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин предложил инициировать судебные иски против руководителей тех объектов, которые были введены в эксплуатацию без разрешения, с последующим сносом потенциально опасных зданий.

– Ни одно выявленное нарушение не должно остаться безнаказанным, – отметил Рустэм Хамитов, поддержав эту идею.

Теги: глава рб, торговые центры, безопасность
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