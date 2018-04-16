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16 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии на крупных реках начался рост уровня воды

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В связи с потеплением на территории республики на крупных реках начался рост уровня воды. По информации Госкомитета РБ по ЧС на 16 апреля, за сутки максимальный уровень воды зафиксирован на реке Чермасан (Новоюмраново) — 724 см, река Белая (Уфа) выросла на 67 см и достигла 349 см, река Инзер 188 см (+5 см), река Дема (Бочкарево) 506 см (+55 см).

В предстоящие выходные по данным Гидрометцентра России сохранится переменная облачность без существенных осадков. В большинстве районов Башкортостана температура воздуха ночью в среднем составит -3 градуса, днем +8.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в Башкирии ожидают вторую волну половодья и подъема уровня воды в реках. Об этом на оперативном совещании заявили специалисты республиканского МЧС.

Теги: паводок
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