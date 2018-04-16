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В Башкирии ожидают вторую волну половодья

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ожидают вторую волну половодья Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ожидают вторую волну половодья Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В связи с таянием снегов в горной местности в Башкирии ожидают вторую волну половодья и подъема уровня воды в реках. Об этом на оперативном совещании заявили специалисты республиканского МЧС.

«На контроле «Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РБ» находилось более 10 муниципальных образований. В зону подтопления попали 216 придомовых территорий, 24 жилых дома с населением 461 человек, в том числе 66 детей. Все пострадавшие были эвакуированы, однако в пункты временного размещения отправляться отказались, остановившись у родственников», — уточнил начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.

По словам спасателей, на данный момент в зоне подтопления остаются 40 придомовых территорий в пяти населенных пунктах, жилые дома половодье «освободило». Также есть один затопленный участок дороги.

В поселке Зубово Уфимского района, где из берегов вышла река Берсувань, остаются подтопленными 14 придомовых территорий. На данной территории спасатели МЧС оборудовали дамбу, сейчас наблюдается снижение уровня воды.

«В настоящее время идет откачка воды. Мы там установили две насосные станции», — сообщил Марат Латыпов.

Как рассказали агентству «Башинформ» представители «Управления гражданской защиты населения Уфы», спасатели из подтопленных районов столицы Башкирии откачали уже более 20 тысяч кубометров воды.

Теги: половодье-2018, затопленные территории, ГУ МЧС по РБ
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