Рустэм Хамитов встретился с российскими лётчиками и космонавтами – Героями России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана





Рустэм Хамитов встретился с российскими лётчиками и космонавтами – Героями России Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Татьяна Кадыкова/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с Героями России – космонавтом-испытателем Сергеем Ревиным, лётчиком гражданской авиации, подполковником ВВС РФ Владимиром Шарпатовым и военным лётчиком, полковником ВКС РФ Владимиром Алимовым. В Уфе они наградили победителей и призёров республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.

Сергей Ревин – 113-й космонавт России (СССР) и 526-й космонавт мира. В мае-сентябре 2012 года на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М» он совершил космический полёт, продолжительность которого превысила 125 суток.

Владимир Шарпатов был командиром воздушного судна Ил-76. 3 августа 1995 года самолёт был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар (Афганистан), а его экипаж попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года экипаж смог совершить побег. Эти события легли в основу художественного фильма «Кандагар».

Владимир Алимов в декабре 1999 года возглавил операцию по поиску и спасению лётчика штурмовика Су-25, сбитого боевиками в Аргунском ущелье. Поисковая группа состояла из нескольких вертолетов Ми-8, каждый из которых нёс порядка 15 десантников и был загружен до предела. Во время операции группа попала в засаду боевиков. Одна из машин была сбита и совершила вынужденную посадку. Под шквальным огнём Владимир Алимов пошёл на помощь товарищам и, несмотря на то, что его вертолёт получил тяжелые повреждения, а масса груза превысила все ограничения, смог вывезти с поля боя экипаж и десантников сбитой машины (39 солдат и офицеров). После прибытия на базу вертолёт Алимова был признан неремонтопригодным, а в корпусе насчитали более 30 пулевых пробоин.

В ходе встречи Рустэм Хамитов рассказал о развитии в республике сети детских технопарков, где получают необходимые навыки будущие инженеры.

– Мы стараемся много делать для того, чтобы дети, ребята, девчата приобщались к технике. Раньше это были кружки технического творчества, сейчас они называются кванториумы, – сказал Глава республики. – Важно, что там есть условия для занятий, обучения, есть тематика космоса, авиа-, двигателестроения. Собственно говоря, это то, чего нам, может быть, не хватает на сегодняшний день в плане подготовки ребятишек. Экономистов, юристов много, а инженеров мало. Добротных, серьёзных крепких инженеров не хватает. Думаю, что мы совместно с вами будем продвигать вопросы не только технического образования, но и патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Это очень важно.

В свою очередь, Сергей Ревин поделился планами по популяризации науки и инженерных профессий среди детей.

– У нас есть «Гагарин-центр» в Уфе, «Космоквантум» на его базе, а также ряд кванториумов в Уфе и Благовещенске. Мы их поддерживаем, консультируем, общаемся достаточно активно. Также есть летняя аэрокосмическая школа в деревне Калиновка Давлекановского района. Космонавты приезжают туда на летние смены, общаются с ребятами. Одним словом, есть в республике космические и авиационные «очаги», где ребята могут постоянно работать, общаться с космонавтами, лётчиками-испытателями, – сказал Герой России. – Мы будем развивать техническое оснащение «Кванториума», «Космоквантума», который есть. Республика у вас большая, детей много. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы и в других городах, районных центрах тоже были такие микрокванториумы. Над этим мы продолжим работать. Надо достраивать все эти вещи. Может быть, подумаем над созданием космической смены в одном из лагерей по аналогии таких смен в «Артеке», «Орлёнке» и «Сириусе».