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12 апреля Четверг

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Константин Толкачев выразил надежду на появление космонавта из Башкирии

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев выразил надежду на появление космонавта из Башкирии Фото: Пресс-служба Госсобрания РБ

Константин Толкачев выразил надежду на появление космонавта из Башкирии Фото: Пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев принял участие в церемонии награждения работников образования, активно участвующих в организации Олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина. Отличившиеся педагоги отмечены Благодарностью Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и медалью «Юрий Алексеевич Гагарин» Федерации космонавтики России. Олимпиада проводится в республике с 2011 года. В текущем году в ней приняли участие около 122 тысяч учеников, представляющих 870 школ из 48 районов и городов Башкортостана.

«Олимпиадное движение — это поиск молодых дарований по всей нашей необъятной стране, — отметил Константин Толкачев, открывая мероприятие. — Именно молодому поколению в будущем предстоит решать крайне сложные государственные, научные и технические задачи, справляться со всеми вызовами современности, которые мир, природа и общество ставят перед нами уже сегодня».

Также Председатель Госсобрания РБ поздравил жителей республики с Днем космонавтики.

«Это одна из тех памятных дат, которая олицетворяет безграничные возможности науки, стремление к новым открытиям, прогрессу. Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стал точкой отсчета новой эры человечества. Наша республика внесла большой вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики. Предприятия Башкортостана производят оборудование для космических кораблей, комплектующие и топливо для ракет. И даже мед на МКС наш, башкирский», — рассказал Председатель Госсобрания.

Вместе с тем, Константин Толкачев отметил тенденцию снижения количества желающих стать космонавтами.

«Из Башкортостана в отряд космонавтов за последнее время не поступило ни одной заявки. А ведь еще сравнительно недавно это была самая популярная профессия-мечта среди советских школьников. Надеюсь, проведение таких олимпиад, популяризация достижений отечественной космонавтики вернут ей былой ореол привлекательности в глазах молодого поколения, и среди нынешних школьников республики появятся новые покорители космоса», — сказал спикер парламента.

Теги: День космонавтики, Константин Толкачев
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