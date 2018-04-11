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11 апреля Среда

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В связи с паводком в Башкирии введен режим повышенной готовности

ОБЩЕСТВО

В связи с паводком в Башкирии введен режим повышенной готовности Фото: Олег Яровиков

В связи с паводком в Башкирии введен режим повышенной готовности Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане введен режим повышенной готовности всех сил и средств в связи с паводком. Соответствующее распоряжение подписал Глава РБ Рустэм Хамитов.

Введение режима одобрено с целью предотвращения возможных негативных последствий, предупреждения чрезвычайных ситуаций, нарушений работы систем жизнеобеспечения населения и объектов социального и производственного назначения в связи с прохождением весеннего половодья 2018 года.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Правительства РБ Марата Магадеева.

В настоящий момент силы и средства Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (БТП РСЧС) готовы к оперативному и комплексному реагированию в паводкоопасный период.

Как сообщал «Башинформ», на территории республики с 1 апреля зарегистрированы обращения граждан по 403 случаям (плюс 73 случая за сутки) подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорожного полотна в 35 муниципальных образованиях республики (плюс три муниципальных образования за сутки).

Теги: режим повышенной готовности, половодье
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