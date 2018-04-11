Паводковая обстановка в Башкирии: зафиксировано уже более 400 случаев подтопления талыми водами Фото: автор Паводковая обстановка в Башкирии: зафиксировано уже более 400 случаев подтопления талыми водами Фото: автор

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в связи с наступлением метеорологической весны и началом половодья с 1 апреля зарегистрированы обращения граждан по 403 случаям (плюс 73 случая за сутки) подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорожного полотна в 35 муниципальных образованиях республики (плюс три муниципальных образования за сутки).

Кроме того, поступили обращения по затоплению одного дома и подтоплению семи домов, 35 придомовых территорий, двух участков дороги на территории восьми муниципальных районов региона из-за подъема воды на реках Тайрук, Стерля, Белекес, Берсианка, Большой Нугуш, Ока, Уршак (плюс пять рек за сутки).

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС проинформировали, что ликвидацией подтоплений занимаются коммунальные, дорожные аварийные и спасательные службы. Они производят откачку воды, прокладывают боковые водоотводные канавы.

С начала весеннего половодья зарегистрировано 106 заявок о подтоплении талыми водами. Из них 17 — дорожного полотна, 84 — придомовых территорий. Завершена работа по 88 заявкам, 13 заявок находятся на контроле, из них девять — по подтоплениям придомовых территорий, четыре — дорожного полотна, сообщили в Информационно-диспетчерском центре Уфы.

По данным 40 временных водомерных постов и 17 круглосуточных гидропостов Башкирского УГМС, вскрылись: реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Белая в районе города Салавата и села Табынское Гафурийского района, река Дема в Бижбулякском районе, реки Касмарка и Большой Ик в Зианчуринском районе, реки Бирь и Кынгыр в Мишкинском районе, река Зилим в районе села Юлуково Гафурийского района, река Уршак.

По данным круглосуточных гидропостов, уровень воды на реке Белой в районе Охлебинино и Уфы поднялся за сутки на 70 и 102 см, соответственно. Также наблюдается подъем воды на реке Таналык в районе населенного пункта Самарское на 125 см и на реке Чермасан у села Новоюмраново: на 132 см за сутки. В прошедшие сутки наибольший подъем уровня воды наблюдался на реке Усень в районе Туймазов: +144 см.

Как сообщало агентство «Башинформ», с начала апреля в связи с потеплением, по состоянию на 9 апреля, были зарегистрированы обращения по 234 случаям подтопления талыми водами придомовых территорий, домов и участков дорожного полотна в 27 муниципальных образованиях республики.