Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.57 ↑

EUR 71.88 ↓

10 апреля Вторник

Уфа   °

В Башкирии назвали причину подтопления приусадебных участков в селе Булгаково

ОБЩЕСТВО

В Башкирии назвали причину подтопления приусадебных участков в селе Булгаково Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Башкирии назвали причину подтопления приусадебных участков в селе Булгаково Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В оперативно-дежурную смену «ЦУКС Главного управления МЧС России по Башкортостану» вечером 9 апреля поступило сообщение о том, что из-за интенсивного таяния снега во дворе четырех домов по улице Цюрупы в селе Булгаково Уфимского района скопилась вода. По данным адресам проживают восемь человек, из них один ребенок. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ подчеркнули, что в домах воды нет.

На место прибыли силы и средства от МЧС России и Булгаковского сельского совета. Установлено, что отсутствует русло для талых вод.

«В настоящее время с помощью тракторной техники проводится обустройство русла для талых вод», — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Угрозы жизни для населения нет.

Теги: паводок
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта
В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта. По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огр
С начала года под сокращение попали более 1,9 тысячи уфимцев
С начала года 102 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 1 928 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, по последним
В Башкирии теплая погода продержится недолго
В Башкирии теплая погода продержится недолго, солнечно и ясно будет лишь в первой половине текущей недели. В дальнейшем фон температур вновь понизится,
В Башкирии в интернате для детей-инвалидов выявлен очаг заболевания менингитом
Один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции и два носителей менингококка выявлены в коррекционной школе-интернате для учащ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть