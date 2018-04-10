В Башкирии назвали причину подтопления приусадебных участков в селе Булгаково Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ В Башкирии назвали причину подтопления приусадебных участков в селе Булгаково Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В оперативно-дежурную смену «ЦУКС Главного управления МЧС России по Башкортостану» вечером 9 апреля поступило сообщение о том, что из-за интенсивного таяния снега во дворе четырех домов по улице Цюрупы в селе Булгаково Уфимского района скопилась вода. По данным адресам проживают восемь человек, из них один ребенок. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ подчеркнули, что в домах воды нет.

На место прибыли силы и средства от МЧС России и Булгаковского сельского совета. Установлено, что отсутствует русло для талых вод.

«В настоящее время с помощью тракторной техники проводится обустройство русла для талых вод», — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Угрозы жизни для населения нет.