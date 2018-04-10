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10 апреля Вторник

Уфа   °

В Башкирии талые воды подтопили приусадебные участки в селе Белгаково

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Талые воды подтопили 4 приусадебных участка в селе Булгаково. В понедельник, 9 апреля, в 21.10 в дежурную часть Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что в связи с таянием снега произошел подъем уровня талых вод, в результате чего подтоплены участки на территории Булгаково. Пострадавших нет.

В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Проблемных вопросов нет. Подготовлен пункт временного размещения в местном лицее для возможной эвакуации граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: паводок
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