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Журналисты Башкирии - в тройке лучших в борьбе за Кубок СМИ-2018

ОБЩЕСТВО

Журналисты Башкирии - в тройке лучших в борьбе за Кубок СМИ-2018

Фото: Олег Яровиков

Журналисты Башкирии - в тройке лучших в борьбе за Кубок СМИ-2018

Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Журналисты Башкортостана вошли в тройку лучших команд на межрегиональных соревнованиях «Кубок СМИ-2018» по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу.

Как сообщало агентство «Башинформ», ежегодные состязания среди работников средств массовой информации проводятся на курорте «Банное», на территории горнолыжного центра «Металлург — Магнитогорск», при поддержке Союза журналистов Челябинской области и Союза журналистов Башкортостана.

Цель соревнований — пропаганда здорового образа жизни, укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга работников СМИ.

В борьбе за Кубок СМИ-2018 участвовали более 20 команд — представители Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской области, Башкортостана и Пермского края.

По итогам соревновнований, третье место в общекомандном зачете заняли сборная команда Союза журналистов РБ и Тюменской области.

«Серебро» — у команды журналистов Башкирского спутникового телевидения.

Кубок СМИ-2018 завоевала команда Союза журналистов Челябинской области.

«Большое спасибо за прекрасные соревнования. С каждым годом журналистов, участвующих в борьбе за Кубок СМИ становится все больше, и, надеюсь, что такая тенденция продолжится и впредь», — сказал на церемонии награждения победителей председатель Союза журналистов Башкортостана Артур Давлетбаков.

Теги: СМИ, туризм, спорт
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