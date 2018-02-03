Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.04 ↓

EUR 70.09 ↓

3 февраля Суббота

Уфа   °

Журналисты Башкирии борются за Кубок СМИ по горным лыжам и зимнему картингу

ОБЩЕСТВО

Журналисты Башкирии борются за Кубок СМИ по горным лыжам и зимнему картингу Фото: автор

Журналисты Башкирии борются за Кубок СМИ по горным лыжам и зимнему картингу Фото: автор

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Журналисты ведущих республиканских СМИ принимают участие в межрегиональных соревнованиях по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Борьба за Кубок СМИ-2018 проходит в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», на курорте Банное.

Межрегиональные состязания Кубок СМИ-2018 проводятся при поддержке Союза журналистов Челябинской области и Союза журналистов Башкортостана.

«Цель соревнований — пропаганда здорового образа жизни, укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга работников средств массовой информации», — сообщил агентству «Башинформ» председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков.

В этом году в спортивных состязаниях по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу участвуют представители 20 команд Башкортостана, Челябинской области, а также Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.

Башкортостан представляют две команды — сборная команда Союза журналистов республики и Тюменской области, а также команда Башкирского спутникового телевидения. К слову, по итогам соревнований 2017 года команда БСТ заняла первое место в общекомандном зачете.

Кто увезет с собой переходящий Кубок СМИ-2018 станет известно уже сегодня вечером, по окончании соревнований по горным лыжам и сноуборду.

Теги: Сми, соревнования
Читайте также
В Башкирии восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга
В селе Новотураево Ермекеевского района Башкортостана в январе этого года двое второклассников отправились покататься на тюбингах. Когда они шли мимо ме
В Башкирии зафиксированы первые заболевшие свиным гриппом
В Башкирии зафиксированы первые случаи заражения гриппом. У заболевших лабораторно обнаружены штаммы свиного гриппа и вируса В, об этом сообщает ГТРК «Б
В феврале и в марте жителей Башкирии ждут длинные выходные
В феврале и в марте работающее население Башкирии ждут длинные выходные. Первый праздничный уикенд начнется 22 февраля. По данным Роструда, этот рабочий
Житель Башкирии на программе «Поле чудес» сыграл сразу на двух музыкальных инструментах
В эфире популярной программы на Первом канале «Поле чудес» житель Башкирии продемонстрировал талант человека-оркестра. Азат Атангулов облачился в национ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть