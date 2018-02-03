Журналисты Башкирии борются за Кубок СМИ по горным лыжам и зимнему картингу Фото: автор Журналисты Башкирии борются за Кубок СМИ по горным лыжам и зимнему картингу Фото: автор

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Журналисты ведущих республиканских СМИ принимают участие в межрегиональных соревнованиях по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Борьба за Кубок СМИ-2018 проходит в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», на курорте Банное.

Межрегиональные состязания Кубок СМИ-2018 проводятся при поддержке Союза журналистов Челябинской области и Союза журналистов Башкортостана.

«Цель соревнований — пропаганда здорового образа жизни, укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга работников средств массовой информации», — сообщил агентству «Башинформ» председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков.

В этом году в спортивных состязаниях по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу участвуют представители 20 команд Башкортостана, Челябинской области, а также Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.

Башкортостан представляют две команды — сборная команда Союза журналистов республики и Тюменской области, а также команда Башкирского спутникового телевидения. К слову, по итогам соревнований 2017 года команда БСТ заняла первое место в общекомандном зачете.

Кто увезет с собой переходящий Кубок СМИ-2018 станет известно уже сегодня вечером, по окончании соревнований по горным лыжам и сноуборду.