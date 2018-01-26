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29 января Понедельник

Уфа   °

В 2018 году в Башкирии построят 21 объект к 100-летию республики

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

До конца 2018 года в Башкирии планируют завершить строительство и реконструкцию 21 объекта к 100-летию республики. Об этом на совещании в правительстве Башкортостана сообщил вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев.

Наиболее крупные «юбилейные» стройки, которые завершатся в течение года, — это школы на 1225 учеников в Стерлитамаке и на 825 учеников в селе Бакалы.

Напомним, в республике реализуется масштабный региональный проект «Столетию Башкортостана — 100 новых объектов». К юбилею Республики Башкортостан, который будет отмечаться в 2019 году, в регионе должны быть построены и отремонтированы 106 объектов: 18 детсадов, 17 школ, 13 комплексных объектов, объединяющих воспитательные, образовательные, социокультурные учреждения, 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 домов культуры, 4 бассейна, 4 ледовых катка и другие.

Предполагается, что в каждом муниципалитете должно появиться не менее одного объекта социального строительства, суммарная их стоимость превысит 40 миллиардов рублей.

По данным правительства республики, 14 объектов из этого перечня уже введены в эксплуатацию: это 5 детсадов в Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Татышлинском и Янаульском районах, 3 школы в Кировском, Демском районах Уфы и в селе Нагаево и другие.

Теги: 100-летие республики
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