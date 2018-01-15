Суммарная стоимость объектов социального строительства к 100-летию Башкирии превысит 40 млрд рублей Фото: пресс-служба Главы РБ Суммарная стоимость объектов социального строительства к 100-летию Башкирии превысит 40 млрд рублей Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Суммарная стоимость объектов социального строительства к 100-летнему юбилею Башкортостана превысит 40 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рустэм Хамитов.

По его словам, есть среди них и такие значимые, многомиллиардные объекты, как палатный корпус онкологического диспансера, новый терминал Международного аэропорта «Уфа», ряд детских поликлиник, новые мосты, дороги, развязки.

«Эти объекты сегодня в работе. Они будут построены. В конце 2019 года, в год завершения юбилейных торжеств, мы их пересчитаем, отчитаемся и покажем, что действительно построили очень много. Суммарно всё это потянет более чем на 40 млрд рублей», — рассказал руководитель региона. При этом он отметил, что количество объектов будет существенно больше 100.

Рустэм Хамитов также добавил, что сегодня республике не хватает ряда больниц, школ, инфраструктуры. Все эти направления, по его словам, будут охвачены «юбилейным» проектированием.

Указ о праздновании 100-летия образования Башкортостана, которое будет отмечаться в 2019 году, подписал Президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу 17 июля 2016 года.

Тогда же глава республики Рустэм Хамитов выступил с инициативой проведения масштабной акции «100 новых объектов к 100-летию Башкортостана».

Более подробная информация о юбилейных объектах строительства размещена в рубрике «100 лет республике».