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22 января Понедельник

Уфа   °

В городах Башкирии проходит всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!»

ОБЩЕСТВО

В городах Башкирии проходит всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!»

Фото: Е. Мазиева и Л. Абдрахманова.

В городах Башкирии проходит всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!»

Фото: Е. Мазиева и Л. Абдрахманова.

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители городов Башкортостана активно присоединяются к всероссийскому фестивалю городской среды «Выходи гулять!». В минувшую субботу мероприятия в рамках фестиваля прошли в городе Октябрьском. Такой же фестиваль провели жители города Мелеуза.

В рамках всероссийского фестиваля на территории города активно проводятся мероприятия на свежем воздухе. Праздничные мероприятия состоялись на территории детской площадки по ул. Ленина, 150, и центрального городского парка им. Ю. Гагарина.

Несмотря на морозную погоду, горожане с удовольствием участвовали в спортивных зимних играх и конкурсах, которые проводили для них педагоги дополнительного образования Детского и подросткового центра «Темп», ДЮСШ и Центра спортивной подготовки «Мелеуз». Для победителей фестиваля руководство ЖЭУ №2 и местное отделение партии «Единая Россия» подготовили сладкие призы.

В прошлом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мелеузе благоустроено 23 дворовых и одна общественная территория — городской парк им. Ю. Гагарина. Реализация данного проекта продолжена и в этом году, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Мелеузовского района.

Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!» стартовал в декабре 2017 года и завершится в апреле этого года.

Теги: фестиваль, городская среда, выходи гулять
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