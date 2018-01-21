В Башкирии жители города Октябрьского провели массовый семейный фестиваль спорта Фото: администрация г. Октябрьский











В Башкирии жители города Октябрьского провели массовый семейный фестиваль спорта Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 21 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Октябрьском накануне состоялись два больших праздника – Всемирный день снега и Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!». Оба они гармонично объединились в один массовый семейный фестиваль спорта, активного отдыха и здорового образа жизни.

Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта. В Октябрьском он проходит уже в четвертый раз и за это время стал доброй и полюбившейся традицией, которую с нетерпением ждут. Этот праздник придумали, чтобы как можно больше детей и взрослых в игровой форме познакомить с разнообразными зимними видами спорта, насладились свежим морозным воздухом, общением и движением. У фестиваля городской среды «Выходи гулять!», широко шагающего по всей стране, такие же цели. Горожане на праздник зимних видов спорта собрались в старейшем парке, расположенном в самом центре города. Здесь для этого имеются все условия: лыжня, футбольное поле, множество других площадок. Парк им. Гагарина, благоустроенный и значительно похорошевший в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», собрал октябрьцев на веселые спортивные состязания. Администрация городского округа, комитет по спорту и молодежной политике приготовили горожанам множество забавных конкурсов и серьезных, командных соревнований. Несмотря на мороз в минус 25 градусов, центральная площадь города, на которой и начался праздник, была полна народу.

Открывая мероприятие, заместитель главы городской администрации Октябрь Латыпов пожелал всем «хорошего настроения, удачных стартов и спортивных успехов». Он вручил дипломы и благодарственные письма администрации отличившимся по итогам Комплексной Спартакиады 2017 года среди производственных коллективов и организаций города.

Затем начались игры и состязания. Малыши соревновались в беге в огромных валенках, горожане всех возрастов с энтузиазмом метали валенок, соревнуясь, кто дальше кинет, сильнейшие сошлись в борьбе на поясах, самые активные и спортивные семьи соревновались в семейной эстафете, лыжня собрала самых быстрых лыжников города. Самые дружные школьные команды перетягивали канат, на футбольном поле кипели сражения за звание лучшей футбольной команды, горожане старшего поколения увлеченно шагали по парку скандинавской ходьбой – равнодушными фестиваль не оставил никого. Кто не отважился участвовать в состязаниях, те с удовольствием подбадривали участников соревнований и конкурсов, катались с горок и танцевали под зажигательную музыку.

Все команды-призеры получили интересные и полезные призы, абонементы на посещение лыжной базы «Спартак», на катание на тюбингах, в батутный центр, бассейн. Помимо этого, участникам вручили памятные сувениры на память о фестивале. А главным подарком всем, пришедшим в этот день на фестиваль, стала радость от встречи с друзьями на свежем воздухе, заряд энергии от веселых и азартных состязаний, сообщили в городской администрации