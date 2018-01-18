В этот день верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах реки Иордан. Поэтому прорубь для крещенских купаний называют «иорданью».

Священнослужители подчеркивают: купание в ледяной воде — это традиция, не обязательная к исполнению. Куда важнее духовная сторона праздника.

Но если вы решились окунуться в прорубь, не забывайте о безопасности.



