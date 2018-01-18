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19 января Пятница

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Как правильно искупаться на Крещение Господне: 10 советов для тех, кто никогда этого не делал

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из главных праздников. Одна из основных традиций этого праздника — крещенские купания. Кому нельзя заходить в ледяную воду, сколько времени можно провести в проруби без риска для здоровья и как правильно согреться — в материале ИА «Башинформ».

1

Зачем мы это делаем?

В этот день верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах реки Иордан. Поэтому прорубь для крещенских купаний называют «иорданью».

Священнослужители подчеркивают: купание в ледяной воде — это традиция, не обязательная к исполнению. Куда важнее духовная сторона праздника.

Но если вы решились окунуться в прорубь, не забывайте о безопасности.


2

Во что одеться?

Председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, самый известный «морж» Башкирии Александр Пенкин советует: одежда должна быть не просто теплой, но также удобной и свободной — легко сниматься и надеваться. Поэтому забудьте про узкие джинсы и водолазки. Приготовьте теплую шапку, рукавицы, закрытые сланцы с шерстяными носками или валенки.


3

Что делать перед погружением?

Раздеваться лучше поэтапно: постоять без верхней одежды, потом снять всё остальное. Сделайте зарядку, чтобы подготовить тело к испытанию. Важно: гимнастика не должна быть очень интенсивной — вспотеть вы не должны.

Подходить к проруби лучше в сланцах, надетых на теплые носки. Идите медленно — перед купелью очень скользко!


4

Как правильно войти в воду?

Сразу лезть в ледяную воду, а тем более нырять вперед головой, нельзя. Перед погружением смочите руки, ноги, шею, лицо — и только потом заходите в купель.

И хотя традиция диктует троекратное погружение с головой, новичкам врачи советуют этого не делать — чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга (это может грозить потерей сознания или даже смертью).


5

Сколько можно находиться в воде?

20-30 секунд — если проведете в воде больше, рискуете заработать переохлаждение.


6

Как правильно вести себя после купания?

Александр Пенкин советует: первым делом утеплите самые уязвимые для мороза части тела, — руки, ноги и уши. Затем разотрите тело махровым полотенцем и оденьтесь.

По словам заведующей кардиологическим отделением №1 Республиканского кардиологического центра Елены Федоровой, купания в ледяной воде могут обернуться и обморожением. Организм испытывает сильнейший стресс, сосуды сужается, кровоток усиливается, в кровь выбрасываются адреналин и эндорфины — человек не замечает, что он замерзает.

По этой же причине нельзя пить спиртное – ни до, ни после процедуры. Алкоголь не согревает – он создает иллюзию того, что вы согрелись. Вместо него после лучше выпить теплый чай.


7

Как правильно питаться?

Заходить в воду на голодный желудок врачи тоже не советуют — организму нужны силы, чтобы справиться со стрессом. Однако полный желудок может нарушить терморегуляцию, поэтому есть лучше за пару часов до купания.


8

Кому нельзя?

Список противопоказаний для «ледяных ванн» довольно большой. По словам врача-кардиолога Елены Федоровой, «моржевание» противопоказано при любых хронических заболеваниях и обострениях (это касается сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта и так далее). Нельзя купаться беременным и детям до двух лет.

Помните, что многие заболевания могут протекать бессимптомно, но это не значит, что у вас их нет. Не стоит купаться, если у вас есть боли в груди, кружится голова, вы теряете сознание, вы кашляете или подхватили ОРВИ.

И все-таки, готовиться к зимнему купанию нужно заранее. Начинать закаливаться (обливаться холодной водой, принимать контрастный душ) нужно за два-три месяца. В этом случае вы гарантированно не заболеете.


9

Где искупаться?

По данным регионального управления МЧС России, в регионе готовят 70 купелей. В этих местах будут дежурить спасатели и медики, переодеться можно будет в специальных палатках. Полный список есть на сайте ведомства.

Обратите внимание: в Уфе в этом году оборудованы три иордани вместо привычных четырех. Купаться в районе Монумента Дружбы нельзя из-за реконструкции набережной.


10

Какая будет погода?

Одевайтесь теплее: самые крепкие морозы не зря называют «крещенскими». Нередко температура воздуха в этот день особенно низкая. В этом году в ночь на 19 января столбик термометра опустится до -25, -27°C, местами — до -32°C. Днем будет -13,-18°C, в отдельных районах республики — до -23 °C.


Теги: Крещение, ГУ МЧС по РБ
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