Как правильно искупаться на Крещение Господне: 10 советов для тех, кто никогда этого не делал
УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из главных праздников. Одна из основных традиций этого праздника — крещенские купания. Кому нельзя заходить в ледяную воду, сколько времени можно провести в проруби без риска для здоровья и как правильно согреться — в материале ИА «Башинформ».
Зачем мы это делаем?
В этот день верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах реки Иордан. Поэтому прорубь для крещенских купаний называют «иорданью».
Священнослужители подчеркивают: купание в ледяной воде — это традиция, не обязательная к исполнению. Куда важнее духовная сторона праздника.
Но если вы решились окунуться в прорубь, не забывайте о безопасности.
Во что одеться?
Председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, самый известный «морж» Башкирии Александр Пенкин советует: одежда должна быть не просто теплой, но также удобной и свободной — легко сниматься и надеваться. Поэтому забудьте про узкие джинсы и водолазки. Приготовьте теплую шапку, рукавицы, закрытые сланцы с шерстяными носками или валенки.
Что делать перед погружением?
Раздеваться лучше поэтапно: постоять без верхней одежды, потом снять всё остальное. Сделайте зарядку, чтобы подготовить тело к испытанию. Важно: гимнастика не должна быть очень интенсивной — вспотеть вы не должны.
Подходить к проруби лучше в сланцах, надетых на теплые носки. Идите медленно — перед купелью очень скользко!
Как правильно войти в воду?
Сразу лезть в ледяную воду, а тем более нырять вперед головой, нельзя. Перед погружением смочите руки, ноги, шею, лицо — и только потом заходите в купель.
И хотя традиция диктует троекратное погружение с головой, новичкам врачи советуют этого не делать — чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга (это может грозить потерей сознания или даже смертью).
Сколько можно находиться в воде?
20-30 секунд — если проведете в воде больше, рискуете заработать переохлаждение.
Как правильно вести себя после купания?
Александр Пенкин советует: первым делом утеплите самые уязвимые для мороза части тела, — руки, ноги и уши. Затем разотрите тело махровым полотенцем и оденьтесь.
По словам заведующей кардиологическим отделением №1 Республиканского кардиологического центра Елены Федоровой, купания в ледяной воде могут обернуться и обморожением. Организм испытывает сильнейший стресс, сосуды сужается, кровоток усиливается, в кровь выбрасываются адреналин и эндорфины — человек не замечает, что он замерзает.
По этой же причине нельзя пить спиртное – ни до, ни после процедуры. Алкоголь не согревает – он создает иллюзию того, что вы согрелись. Вместо него после лучше выпить теплый чай.
Как правильно питаться?
Заходить в воду на голодный желудок врачи тоже не советуют — организму нужны силы, чтобы справиться со стрессом. Однако полный желудок может нарушить терморегуляцию, поэтому есть лучше за пару часов до купания.
Кому нельзя?
Список противопоказаний для «ледяных ванн» довольно большой. По словам врача-кардиолога Елены Федоровой, «моржевание» противопоказано при любых хронических заболеваниях и обострениях (это касается сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта и так далее). Нельзя купаться беременным и детям до двух лет.
Помните, что многие заболевания могут протекать бессимптомно, но это не значит, что у вас их нет. Не стоит купаться, если у вас есть боли в груди, кружится голова, вы теряете сознание, вы кашляете или подхватили ОРВИ.
И все-таки, готовиться к зимнему купанию нужно заранее. Начинать закаливаться (обливаться холодной водой, принимать контрастный душ) нужно за два-три месяца. В этом случае вы гарантированно не заболеете.
Где искупаться?
По данным регионального управления МЧС России, в регионе готовят 70 купелей. В этих местах будут дежурить спасатели и медики, переодеться можно будет в специальных палатках. Полный список есть на сайте ведомства.
Обратите внимание: в Уфе в этом году оборудованы три иордани вместо привычных четырех. Купаться в районе Монумента Дружбы нельзя из-за реконструкции набережной.
Какая будет погода?
Одевайтесь теплее: самые крепкие морозы не зря называют «крещенскими». Нередко температура воздуха в этот день особенно низкая. В этом году в ночь на 19 января столбик термометра опустится до -25, -27°C, местами — до -32°C. Днем будет -13,-18°C, в отдельных районах республики — до -23 °C.