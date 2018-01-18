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19 января Пятница

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По просьбам верующих в Башкирии дополнительно оборудовано девять купелей

ОБЩЕСТВО

По просьбам верующих в Башкирии дополнительно оборудовано девять купелей Фото: Олег Яровиков

По просьбам верующих в Башкирии дополнительно оборудовано девять купелей Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает Крещение Господне — христианский праздник, связанный с известным фактом крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В Крещенский Сочельник и в сам день праздника во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. В Башкортостане для этого оборудовано 70 купелей. По информации пресс-службы регионального МЧС, девять купелей организовано дополнительно по просьбам верующих — иордани появились в Благовещенском, Мишкинском, Калтасинском и Нуримановском районах. С полным списком мест с освященными водами можно ознакомиться на сайте ведомства.

Отмечается, что с 18 по 19 января силы и средства МЧС по региону переведены в режим повышенной готовности, работает оперативный штаб. Безопасность людей будут обеспечивать более 800 человек личного состава Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, 236 единиц автомобильной техники, семь плавсредств и 29 единиц водолазного оборудования.

«Все купели и иордани республики оборудуются местами обогрева, безопасными подходами и спусками, точками с горячими напитками. В каждом месте организовано дежурство спасателей, медицинских бригад и сотрудников полиции, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Призываем население воздержаться от купания в необорудованных местах — это может быть опасно для жизни».

Как сообщалось ранее, в столице республики устраиваются три иордани: на озере Кашкадан в Сипайлово, на реке Белой в районе железнодорожного моста, на озере Солдатском в парке имени Якутова. В районе Монумента Дружбы в этом году купели не будет из-за строительства набережной.

Теги: Крещение
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