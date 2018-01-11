В Башкирии МЧС наградит восьмиклассника, который спас из огня бабушку Фото: Редакция районной газеты «Торатау» В Башкирии МЧС наградит восьмиклассника, который спас из огня бабушку Фото: Редакция районной газеты «Торатау»

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии МЧС наградит восьмиклассника, который спас из огня бабушку. Крики и черный дым привлекли внимание восьмиклассника из деревни Иткулово Ишимбайского района. В тот день, 27 декабря, Ирик Умербаев возвращался с учебы и услышал крики пожилой соседки. Не раздумывая, школьник решил действовать.

Героический поступок подростка заметили в Главном управлении МЧС России по Башкирии. Теперь профессиональные спасатели готовят ходатайство о награждении Ирика ведомственной медалью «За отвагу на пожаре».

Бабушка неудачно зажгла газовую плиту: огонь перекинулся на ее одежду. Пожилая женщина получила ожоги 15 процентов тела. Восьмиклассник успел потушить палас в сугробе и не дал распространиться огню.

Позднее женщину увезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.