Восьмиклассник из Башкирии спас от страшной смерти пожилую соседку Фото: редакция районной газеты «Торатау» Восьмиклассник из Башкирии спас от страшной смерти пожилую соседку Фото: редакция районной газеты «Торатау»

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Восьмиклассник из деревни Иткулово Ишимбайского района Башкирии спас от страшной смерти пожилую соседку. Несчастный случай произошел в преддверии Нового года – 27 декабря. Ирек Умербаев возвращался после занятий в школе и увидел, что из соседнего дома напротив валит дым и услышал душераздирающий женский крик.

Школьник позвал отца, а сам побежал на помощь живущей в этом доме одинокой соседке. Оказалось, что пожилая женщина неудачно зажгла газовую плиту, огонь перекинулся на ее одежду. Несчастная растерялась, пыталась выбежать на улицу, но упала в чулане, где ее и застал прибежавший подросток. Одежда на женщине почти сгорела, уже успели вспыхнуть палас и пол. Как рассказал потом отважный парень, вместе с отцом они смогли потушить возгорание. Пострадавшую экстренно госпитализировала скорая помощь. По заключениям медиков, сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее здоровью ничего не угрожает.

Замдиректора школы, где учится маленький герой, Наиля Абдрахманова считает, что отважный поступок их ученика достоин уважения. Хотя сам школьник свои действия не называет геройством.