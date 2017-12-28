За всю историю метеонаблюдений в России 2017 год станет самым теплым Фото: автор За всю историю метеонаблюдений в России 2017 год станет самым теплым Фото: автор

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самым теплым в истории России будет 2017 год. Он побьет рекорд 2016 года. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на слова директора Гидрометцентра страны Романа Вильфанда.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — сказал спикер и добавил, что метеорологи к декабрю подвели итоги прошедших 11 месяцев 2017 года, и «температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений», в том числе выше, чем рекорд прошлого года.

По словам Романа Вильфанда, второй рекорд подряд метеорологи связывают с глобальным потеплением.

Агентство «Башинформ» со ссылкой на Башгидромет информировало, что в новогоднюю ночь по республике ожидается умеренно морозная погода — температура воздуха -6,-11, местами до -16.