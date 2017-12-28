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29 декабря Пятница

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Синоптики сообщили о погоде в Новый год в Башкирии

ОБЩЕСТВО

Синоптики сообщили о погоде в Новый год в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Синоптики сообщили о погоде в Новый год в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики Башгидромета сообщили о предновогодней погоде в республике.

В ближайшие дни атмосферное давление будет расти, на территорию республики будет распространяться сибирский антициклон.

30,31 декабря ожидается переменная облачность, в отдельных районах слабый снег. Температура воздуха из-за выхолаживания воздушной массы постепенно понизится ночью до -4,-9, местами до -14, днем до -2,-7 градусов.

В новогоднюю ночь по республике ожидается умеренно морозная погода — температура воздуха -6,-11, местами до -16.

В первый день 2018 года днем будет -3,-8 градусов. Небольшой снег возможен лишь в отдельных районах Башкирии.

В Уфе ночью 1 января столбики термометров опустятся до -6,-8, днем будет -3,-5 градусов.

Теги: погода
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