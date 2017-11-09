Глава Башкирии поручил выполнить ограничительные мероприятия после отмены карантина по ящуру Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии поручил выполнить ограничительные мероприятия после отмены карантина по ящуру Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил обеспечить выполнение комплекса ограничительных мероприятий на территории неблагополучных пунктов и угрожаемой зоны после отмены карантина по ящуру в двух районах республики. Они должны быть выполнены «в соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром», отмечается в Указе главы республики.

Указ о снятии карантина по ящуру с территорий ООО КХ «Нур», сел Ермухаметово, Урмекеево, Кандры, деревни Нижняя Каран-Елга Туймазинского района и СПК колхоз «Кидаш», расположенного на территории Копей-Кубовского сельсовета Буздякского района, опубликован сегодня на официальном портале правовой информации Республики Башкортостан.

Контроль за исполнением Указа возложен на заместителя премьер-министра правительства республики Ирека Мухаметдинова.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.

Вирус ящура был обнаружен в двух районах республики — Туймазинском и Буздякском.