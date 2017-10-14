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14 октября Суббота

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Новые жертвы ящура в Башкирии: вирус продолжает распространяться

ОБЩЕСТВО

Новые жертвы ящура в Башкирии: вирус продолжает распространяться Фото: Андрей Старостин

Новые жертвы ящура в Башкирии: вирус продолжает распространяться Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Вирус ящура продолжает распространяться по Башкортостану. Как сообщает БСТ, 14 октября стало известно, что в хозяйстве «Кидаш» села Копей-Кубово Буздякского района болезнью заразились несколько коров.

Вирус нашли в крови как минимум семи особей. В одной откормочной клетке рядом с заболевшими буренками были еще 50 коров. Сейчас решается их судьба. Домашнюю скотину могут уничтожить.

Как сообщало агентство «Башинформ», глава Башкортостана Рустэм Хамитов подверг критике работу контрольно-надзорных органов в области сельского хозяйства, допустивших вспышку ящура в республике, и подчеркнул, что ответственные за эту чрезвычайную ситуацию обязательно понесут наказание.

Напомним, вирус ящура, по предварительным данным, завезен в Башкирию из Средней Азии вместе с мелким рогатым скотом.

По материалам доследственной проверки руководителем Туймазинского межрайонного следственного отдела СКР по РБ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».

Ранее ящуром заболели животные в сёлах Ермухаметово, Урмекеево, Каран-Елга и Кандры. Сегодня к этим населенным пунктам добавилось село Копей-Кубово.

Теги: ящур
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